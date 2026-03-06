L'Olympiacos ha vinto il derby contro il Panathinaikos, confermando la sua continuità nel cammino europeo. La partita tra le due squadre si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, in un match che si inserisce nella lunga rivalità tra i due club nell’EuroLeague. La sfida si è svolta davanti a un pubblico attento e appassionato, con i dettagli della partita che hanno visto i padroni di casa prevalere sui rivali.

Il confronto tra olympiacos e panathinaikos continua a scrivere capitoli di una rivalità storica nell’EuroLeague. In una cornice competitiva, i biancorossi conquistano una vittoria chiave dal punteggio largo 86-80, consolidando una serie positiva che si è allungata a 11 successi consecutivi contro i verdi. Nella storia recente della competizione, il dominio di Olympiacos sale a 23-7 nel bilancio complessivo degli scontri diretti. La squadra ospite ha costruito il vantaggio principale con una fase offensiva efficace nell’area due punti (1930) e una distribuzione dei punti ben bilanciata. Tyl er Dorsey è risultato il miglior realizzatore con 13 punti, seguito da Alec Peters con 12. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Olympiacos vince il derby e continua il suo cammino europeo: Panathinaikos sconfitto

