Olympiacos-Panathinaikos assenti Vezenkov e Walkup | Monte Morris in dubbio

Venerdì 6 marzo alle 21 si svolgerà al SEF il match tra Olympiacos e Panathinaikos AKTOR. Per questa partita, Vezenkov e Walkup non saranno disponibili. Monte Morris è in dubbio e potrebbe non scendere in campo. La sfida si preannuncia importante, con entrambe le squadre pronte a confrontarsi senza alcune delle loro pedine principali.

Si avvicina un confronto di rilievo al SEF tra Olympiacos e Panathinaikos AKTOR, in programma venerdì 6 marzo alle ore 21.15. L’incontro va letto in chiave strategica, con assenze confermate e condizioni fisiche da monitorare che influenzeranno le scelte tattiche delle due squadre. Le valutazioni della vigilia indicano una pesante mancanza in casa ospite e una gestione attenta delle rotazioni per la formazione di casa, senza anticipare contenuti ulteriori sull’andamento della gara. Alla vigilia, risulta indisponibile Sasha Vezenkov e, contestualmente, Thomas Walkup. Vezenkov è stato fermato da un problema alla zona lombare causato da una caduta durante la finale di Coppa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Olympiacos-Panathinaikos, assenti Vezenkov e Walkup: Monte Morris in dubbio LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 90-50, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: 20 punti di Vezenkov e +40 degli ateniesi dopo 30?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-55 Appoggio per rosicchiare altri due punti. Panathinaikos vince la Coppa: Olympiacos sconfitto, Hayes- in forma strepitosaLa finale della Coppa di Grecia tra Panathinaikos e Olympiacos ha offerto una manifestazione di alto livello, con i Greens capaci di imporre il... Altri aggiornamenti su Olympiacos Panathinaikos assenti.... Espulso Vezenkov, l'Olympiacos resta imbattuto. Vittoria anche per il PanathinaikosL'Olympiacos mantiene la sua imbattibilità nella Stoiximan GBL (15-0) imponendosi per 85-98 sul campo del Kolossos, in una serata segnata però dalla clamorosa espulsione di Sasha Vezenkov. L'episodio ... pianetabasket.com Euroleague 19a giornata. Il Derby di Atene è ancora biancorosso. L’Olympiacos batte il PanathinaikosPanathinaikos AKTOR Athens: Shorts 2, Kalaitzakis, Osman 13, Holmes, Sloukas 5, Rogkavopoulos 10, Grant 7, Nunn 32, Faried 9, Hernangomez, Mitoglou, Yurtseven 4 ... basketinside.com