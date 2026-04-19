Stefano Cori Palmeri, attraverso un post su X, ha commentato la corsa allo scudetto dell’Inter, affermando che la stagione arriverà e sottolineando che non si verifica una situazione simile da oltre 50 anni, dal 1965. La sua dichiarazione sembra rivolgersi alle rivali, lasciando intendere che l’Inter sta per conquistare il titolo. La discussione sui social ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

di Stefano Cori Palmeri su X parlando dello Scudetto praticamente vinto dall’Inter ha lanciato una provocazione nei confronti delle avversarie. Nel nostro campionato nel giro di poche settimane si è chiusa la lotta Scudetto. I passi falsi di Milan e Napoli hanno permesso all’Inter di accumulare un vantaggio cospicuo e ora, a cinque giornate dal termine, ai nerazzurri bastano 4 punti per conquistare matematicamente il ventunesimo titolo. Uno Scudetto dunque che la squadra di Cristian Chivu vincerà con un certo margine (attualmente +12) senza che ci sia una corsa punto a punto. Quella corsa punto a punto che aveva condannato i nerazzurri nel 2022 contro il Milan e nel 2025 contro il Napoli.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palmeri sullo Scudetto: «Arriverà la stagione. Incredibilmente non succede dal 1965!»

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