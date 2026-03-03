corsa scudetto il calendario di milan e inter dal derby fino a fine stagione

L'Inter e il Milan stanno affrontando le ultime fasi della stagione, con l’Inter che guida la classifica con 67 punti e il Milan che segue con 57. Da qui al termine del campionato, entrambe le squadre disputeranno diverse partite cruciali, a partire dal derby che si svolgerà tra le prossime giornate. Il calendario prevede incontri importanti per entrambe le formazioni, che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica.

Inter (67 punti) e Milan (57) si stanno contendendo lo Scudetto 2026, con i nerazzurri in netto vantaggio: il calendario delle due squadre. Inter (67 punti) e Milan (57) si stanno contendendo lo Scudetto 2026, con i nerazzurri di Cristian Chivu in netto vantaggio sui rossoneri di Massimiliano Allegri: ecco, nel video di 'GazzettaTV', il calendario delle due squadre dal derby di domenica 8 marzo - che potrebbe indirizzare la corsa al titolo in un senso o in un altro - fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan può riaprire la corsa Scudetto? Il calendario dal Derby fino alla fineA 11 giornate dal termine la lotta Scudetto sembra sempre meno accesa, con l'Inter attualmente a +10 sul Milan.

Inter e Milan, è derby Scudetto: il calendario a confronto. Simile, ma con una differenzaL'Inter di Cristian Chivu guida la classifica del campionato di Serie A 2025-2026, attualmente, con 55 punti dopo 23 giornate; il Milan di...

Corsa Champions, cinque squadre per due posti tra Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta: il calendario a confrontoIl Napoli allunga, la Roma resta a +4 sulla Juventus ma perde due punti sul Como mentre l'Atalanta frena: il calendario delle cinque squadre in corsa per il quarto posto che vale la Champions. msn.com

Corsa Champions, in cinque per due posti: il borsino e il calendario a confrontoLe milanesi sembrano aver blindato i primi due posti, mentre Napoli, Roma, Como, Juve e Atalanta si giocano gli altri due pass per l'Europa che conta ... msn.com

Il campionato di Serie A entra nella fase decisiva e il dibattito sulla corsa scudetto è sempre più acceso. A dire la sua è stato il giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva. Secondo Criscitiello, la lotta p - facebook.com facebook

Pedullà: “Lo scudetto è ormai assegnato. Milan in corsa L’Inter dovrebbe suicidarsi” x.com