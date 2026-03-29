Pallamano Serie A | la Junior Fasano si impone a Sassari nonostante una falsa partenza

Nella partita di pallamano di Serie A, la Junior Fasano ha vinto in casa contro la Raimond Sassari con il punteggio di 30-27. La squadra di Fasano ha recuperato da una falsa partenza e ha ottenuto la vittoria grazie a una buona prestazione complessiva. La gara si è conclusa con un successo per la Junior Fasano, che ha superato la squadra ospite.

Gli uomini di mister Fovio tornano alla vittoria, vincendo per 30-27. Biancazzurri subito sotto 4-0. Poi la rimonta FASANO - Torna alla vittoria la Junior Fasano, e lo fa in rimonta grazie ad una eccellente prestazione, determinante per superare in casa la Raimond Sassari con il risultato di 30-27. Eppure la gara, valida per la 21^ giornata della Serie A Gold, nasce sotto una stella negativa per la formazione biancazzurra, subito sotto sullo 0-4 ed in rete per la prima volta dopo 7’. Il vantaggio del club sardo tocca in seguito anche le 5 reti (1-6 al 9’), ma i fasanesi lentamente ricuciono il divario accumulato, tornando a contatto sull’8-9 al 19’. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone a Sassari, nonostante una falsa partenza Articoli correlati Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone a Cingoli, punti preziosi per i playoffI bianazzurri vincono con il punteggio di 28-32 al PalaQuaresima, contro la Macagi. Pallamano, Serie A: la Junior Fasano superata a CologneFASANO - Cade a Cologne la Junior Fasano, superata per 31-24 dalla Metelli nella gara valida per la 7^ giornata di ritorno della Serie A Gold. Una raccolta di contenuti su Junior Fasano Temi più discussi: Serie A Gold: Cassano Magnago scappa via, acuti di Junior Fasano e Trieste alla 21^ giornata; Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone a Sassari, nonostante una falsa partenza; Serie A Gold, la Junior Fasano ritorna in campo per riprendere la marcia play-off; La pallamano in campo | Risultati e match report. Serie A Gold: a Fasano arriva la Raimond Sassari per lo scontro Play-OffFasano - Messo alle spalle lo stage della Nazionale della scorsa settimana, ripartirà sabato, 28 marzo, la Serie A Gold, con la Junior Fasano che alle ore 19 ... osservatoriooggi.it Pallamano, Serie A: la Junior Fasano superata a ColognePer i biancazzurri fatale un parziale realizzato tra 18’ e 23’, quando i franciacortini sono passati dal 10-7 al 15-7 ... today.it Pallamano A/M, Junior Fasano rimonta Sassari nella ripresa - facebook.com facebook #Pallamano Archiviata la sosta, la Raimond #Sassari si prepara al rush finale: primo avversario la Junior #Fasano x.com