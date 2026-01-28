Questa mattina la Macagi Cingoli ha presentato il nuovo acquisto, il terzino serbo Balsa Stevovic. Il giocatore, 25 anni, si è già fatto notare parlando con sicurezza e promettendo impegno:

Se il buongiorno si vede dal mattino, sono soddisfacenti le premesse dalla presentazione di Balsa Stevovic, il 25enne terzino sinistro serbo che da alcuni giorni si è aggregato alla Macagi Cingoli in preparazione per la ripresa del campionato. Saltata per l’indisponibilità del Conversano il test di sabato scorso a Città Sant’Angelo, visto che l’attività agonistica della Macagi sarà ferma fino all’8 febbraio si sta cercando di organizzare un’altra amichevole. Stevovic, alla prima esperienza in Italia, è alto 1.97, peso forma 97 kg, ha giocato con Vojvoovodina, Rk Jugovic, Stella Rossa, Kilinda, Rk Spartak, Csm Odorhei Secuiese, quindi in Spagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallamano. Si è presentato il nuovo terzino Stevovic: "Macagi Cingoli, puoi contare su di me»

Approfondimenti su Balsa Stevovic

La società Macagi Cingoli ha annunciato l’ingaggio del difensore serbo Balsa Stevovic.

La Macagi Cingoli ha ottenuto una vittoria emozionante contro Trieste, grazie a un finale mozzafiato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Balsa Stevovic

Argomenti discussi: Pallamano, tra emergenze e addii il Leno sogna con un’A1 da record; L'accusa presenta accuse contro tre persone nel caso del giocatore di pallamano Denis Tot; Trepça, Pristina, Rahovec e Ferizaj con cessioni importanti nella pallamano; Pallamano, l'under 14 maschile dell'Abc Bordighera torna a giocare nel campionato italiano (Foto).

Pallamano. Si è presentato il nuovo terzino Stevovic: Macagi Cingoli, puoi contare su di me»Se il buongiorno si vede dal mattino, sono soddisfacenti le premesse dalla presentazione di Balsa Stevovic, il 25enne terzino ... sport.quotidiano.net

Giochi del Mediterraneo, inaugurata a Fasano area con parcheggio e bretella per il palasport della pallamanoFerrarese (comitato organizzatore): «Cantiere iniziato e terminato in cronoprogramma, un gran bel lavoro». Decaro a Taranto per un vertice operativo su strade, trasporti e sanità ... lagazzettadelmezzogiorno.it

BALSA STEVOVIC ALLA MACAGI CINGOLI! Balsa Stevovic è un nuovo giocatore della Macagi Cingoli. Terzino sinistro serbo, classe 2000, inizierà la prima esperienza in Italia, nella Serie A Gold. “Le prime sensazioni – spiega Stevovic – sono davvero po - facebook.com facebook