Pallamano Si è presentato il nuovo terzino Stevovic | Macagi Cingoli puoi contare su di me
Questa mattina la Macagi Cingoli ha presentato il nuovo acquisto, il terzino serbo Balsa Stevovic. Il giocatore, 25 anni, si è già fatto notare parlando con sicurezza e promettendo impegno:
Se il buongiorno si vede dal mattino, sono soddisfacenti le premesse dalla presentazione di Balsa Stevovic, il 25enne terzino sinistro serbo che da alcuni giorni si è aggregato alla Macagi Cingoli in preparazione per la ripresa del campionato. Saltata per l’indisponibilità del Conversano il test di sabato scorso a Città Sant’Angelo, visto che l’attività agonistica della Macagi sarà ferma fino all’8 febbraio si sta cercando di organizzare un’altra amichevole. Stevovic, alla prima esperienza in Italia, è alto 1.97, peso forma 97 kg, ha giocato con Vojvoovodina, Rk Jugovic, Stella Rossa, Kilinda, Rk Spartak, Csm Odorhei Secuiese, quindi in Spagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
