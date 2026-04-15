Palio della rana San Silvestro chiede di rivedere il vincitore

Dopo il termine del sessantesimo Palio della Rana, le polemiche sui risultati non sono ancora sopite. San Silvestro ha chiesto di rivedere il verdetto che ha assegnato la vittoria, mentre le carriole rimangono ferme e la gara è conclusa da tre giorni. L’evento, noto per la sua imprevedibilità, continua a essere al centro di discussioni tra i partecipanti e gli organizzatori.

L’imprevedibilità delle rane e dei loro salti non è stata la protagonista del sessantesimo Palio della Rana: a carriole ferme e gara finita da ormai tre giorni, le polemiche infatti non si sono smorzate. Oggetto del contendere, il trofeo stesso, assegnato alla contrada rossoblù della Pieve ma viziato da una violazione del regolamento. E i secondi classificati, tra l’altro al fotofinish, ovvero i biancogialli di San Silvestro, non ci stanno. Il motivo è semplice: lo scarriolante della Pieve ha percorso gli ultimi metri prima del traguardo tenendo la carriola con una sola mano. Ma il regolamento del Palio parla chiaro: "In prossimità dell’arrivo, il concorrente deve rientrare nella corsia assegnata e tagliare il traguardo spingendo la carriola con entrambe le mani sulle stanghe e la rana a bordo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palio della rana, San Silvestro chiede di rivedere il vincitore Palio della Rana, la Torre punta al pokerPer la sessantesima volta, le piccole ranocchie decideranno quale delle sette contrade sarà la migliore per un anno. Palio della Rana. Vince Contrada Pieve con Giacomo FalasconiÈ la Contrada Pieve a vincere la sessantesima edizione del Palio della Rana di Fermignano.