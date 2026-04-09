palio della rana la torre punta al poker

Il Palio della Rana torna per la sua sessantesima edizione, con sette contrade pronte a sfidarsi per aggiudicarsi il titolo e portare a casa il riconoscimento. La competizione si svolgerà come di consueto, con le piccole ranocchie a contendersi il primo posto e la possibilità di ottenere il poker di vittorie. L’evento richiama ogni anno numerosi spettatori e appassionati, desiderosi di vedere quale contrada si imporrà questa volta.

Per la sessantesima volta, le piccole ranocchie decideranno quale delle sette contrade sarà la migliore per un anno. Torna da venerdì a domenica il Palio della Rana, l’evento più importante e sentito per Fermignano, detenuto dalla Torre che punterà al poker dopo tre vittorie di fila. "Il sessantesimo anno – ricorda Loris Scansalegna, presidente della Pro Loco, organizzatrice del Palio – è un appuntamento importantissimo sia per il palio stesso, che arriva a una storicità importante, che per noi e per gli scarriolanti, perché è un numero che infonde ancora più agonismo e voglia di vittoria. Novità dell’anno, la parte storica che durerà tutti e tre i giorni: un vero e proprio villaggio storico animerà il centro, con arcieri, balestrieri, giullari, esibizioni di armigeri e combattimenti, giochi storici e mercatini storici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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