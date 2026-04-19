Domenica 19 aprile alle 16:00 si svolgerà a Palermo la fase preliminare della Coppa Italia di Calcio A5 B1, con una partita tra la squadra locale e quella di Messina. L’evento si terrà presso il campo dell’Istituto di via Angiò. Si tratta di un appuntamento storico per la disciplina, che coinvolge squadre di calcio per non vedenti.

L’appuntamento per la fase preliminare della Coppa Italia di Calcio A5 B1 si terrà questa domenica 19 aprile alle ore 16:00 presso il campo dell’Istituto di via Angiò a Palermo. L’incontro vedrà contrapposte l’ASD Florio Salamone Palermo e la squadra messinese ASD Real Contesse, con l’obiettivo di conquistare un posto diretto per la finale nazionale programmata per i giorni 20 e 21 giugno. L’evento, organizzato dalla FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi), segna una tappa fondamentale per lo sport paralimpico nella città siciliana. Un traguardo storico nel cuore del Parco dei Suoni. Il campo situato in via Angiò, 27, all’interno del Parco dei Suoni, diventerà il palcoscenico di un momento senza precedenti per l’inclusione sportiva locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo sfida il Messina: storica Coppa Italia di calcio per non vedenti

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