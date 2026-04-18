La Coppa Italia di calcio non vedenti a Palermo | la squadra vincente va in finale

A Palermo si svolgerà la partita preliminare della Coppa Italia di Calcio A5 B1, organizzata dalla FISPIC, la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi. L’evento si terrà presso l’Istituto dei Ciechi Florio Salamone e vedrà in campo le squadre che si contenderanno il passaggio alla fase finale della competizione. La squadra vincente accederà alla finale, che si terrà successivamente.

L’Istituto dei Ciechi Florio Salamone di Palermo ospiterà la partita della fase preliminare della Coppa Italia di Calcio A5 B1, manifestazione organizzata dalla FISPIC, la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi. L’Associazione di casa, l’ASD Florio Salamone Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Bisceglie, finalmente una buona notizia: la squadra di calcio in finale di Coppa Italia di Eccellenza (e “vede” la serie D) Superata la Boreale ai rigori, se la vedrà con la K Sport Montecchio Gallo

Calcio femminile, Juventus vittoriosa contro la Fiorentina e in finale di Coppa Italia con la RomaLa Juventus conferma la propria statura nelle partite che pesano e archivia con autorevolezza la pratica semifinale di Coppa Italia di calcio...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Coppa Italia Women, la finale tra Juventus e Roma si giocherà a Vicenza: appuntamento domenica 24 maggio alle 18; Finale Coppa Italia Primavera il 29 aprile alle 17; Al Cremona Circuit il secondo round della Coppa Italia di Zona 1; Coppa Italia Women | Data e orario della finale tra Juventus e Roma.

La 'doppia' Lazio di Sarri: le soluzioni tra il Napoli in Serie A e l’Atalanta in Coppa ItaliaIl tecnico dei biancocelesti chiamato a gestire uomini ed energie al Maradona in vista della semifinale di Bergamo: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Dove vedere Inter-Como di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioniInter e Como si affrontano nel corso della semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell'andata: tutte le informazioni sul match di San Siro, dove vederlo in tv e streaming e le formazioni sc ... goal.com

POTENZA, GIOVEDI 16 APRILE 2026 – Il @potenza_calcio_official ha festeggiato con i tifosi in piazza la vittoria della Coppa Italia. Abbiamo raccolto le emozioni di alcuni componenti della rosa di mister De Giorgio e di alcuni supporters rossoblu facebook