A Sernio è stato realizzato un nuovo impianto di protezione per le piante di mele, volto a contrastare le intemperie e le condizioni climatiche avverse. Si tratta di una struttura in plastica trasparente posizionata sopra le piante, progettata per garantire una maggiore tutela durante le fasi di crescita. L'intervento si inserisce in un'iniziativa di sostegno alle colture agricole locali, con l'obiettivo di preservare le produzioni e migliorare le rese.

SERNIO Un investimento per l’agricoltura strategico per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici arriva in Valtellina, più precisamente a Sernio, dove è stata installata la prima pala antibrina del territorio, un impianto di difesa attiva che rappresenta un primato provinciale e un passo significativo per la tutela della frutticoltura locale. L’investimento è stato reso possibile grazie al finanziamento della Provincia di Sondrio, che ha sostenuto il progetto nell’ambito delle politiche di valorizzazione e innovazione del comparto agricolo locale. L’intervento è il primo in Valle e si inserisce nel percorso di adattamento delle imprese agricole agli effetti sempre più evidenti della crisi climatica, che sta modificando profondamente tempi, rese e modalità produttive.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pala antibrina per salvare le piante di mele

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