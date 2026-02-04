A Catalina uccidono i cervi | 1.800 animali eliminati per salvare le piante più rare d’America

Le autorità californiane hanno autorizzato un piano che ha scatenato molte polemiche. Su Santa Catalina, 1.800 cervi mulo devono essere uccisi per proteggere alcune delle piante più rare d’America. La decisione divide: c’è chi la sostiene come unica soluzione per salvare la flora, e chi la critica perché provoca la morte di molti animali. La comunità locale aspetta di vedere come andrà avanti questa operazione, che ha già acceso discussioni accese tra ambientalisti e residenti.

Le autorità californiane hanno dato il via libera a uno dei piani di conservazione più controversi degli ultimi anni: l'eradicazione completa della popolazione di cervi mulo dall'isola di Santa Catalina. Il California Department of Fish and Wildlife ha rilasciato il permesso che consente alla Catalina Island Conservancy di eliminare circa 1.800 cervi nel corso di cinque anni, una decisione che ha scatenato una battaglia tra ambientalisti e residenti. L'isola di Santa Catalina si trova a circa 35 chilometri al largo della costa della California meridionale. La Catalina Island Conservancy, organizzazione no-profit che gestisce l'88% del territorio insulare, sostiene che i cervi mulo rappresentino una minaccia esistenziale per la biodiversità locale, la qualità dell'acqua e la resilienza agli incendi.

