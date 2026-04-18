Agricoltura | installata la prima pala antibrina in Valtellina

In Valtellina, a Sernio, è stata installata la prima pala antibrina del territorio, segnando un passo importante nella difesa delle colture agricole dai effetti dei cambiamenti climatici. Si tratta di un impianto di difesa attiva, considerato un investimento strategico per proteggere le colture durante i periodi di freddo intenso. Questa installazione rappresenta il primo esempio di questo tipo di tecnologia in provincia.

Un investimento strategico per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici arriva in Valtellina, più precisamente a Sernio, dove è stata installata la prima pala antibrina del territorio, un impianto di difesa attiva che rappresenta un primato provinciale e un passo significativo per la.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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