Paige ritorna nel ring della WWE dopo aver firmato un nuovo contratto pluriennale, con l’obiettivo di disputare una sfida per il titolo a Las Vegas durante il weekend di WrestleMania 42. La wrestler britannica si prepara a riprendere le competizioni ufficiali, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera professionale. L’evento si svolgerà nel corso di questa manifestazione, uno dei momenti più attesi nel calendario della federazione.

Il ritorno di Paige nel ring della WWE è ufficialmente imminente, con la star britannica che ha siglato un nuovo impegno contrattuale pluriennale proprio in vista del weekend di WrestleMania 42. La notizia, che sta scuotendo l’ambiente del wrestling, vede la performer pronta a rientrare in scena per il grande evento che si terrà a Las Vegas, dopo una lunga assenza dalle scene attive della compagnia. Il nuovo accordo rappresenta un investimento importante da parte della federazione, che ha deciso di puntare sulla capacità di attrarre il pubblico della sportiva. Dopo la scadenza del precedente legame avvenuta nel 2022 e il successivo percorso intrapreso in altre promozioni importanti, Paige torna a far parte del roster principale con un ruolo che va ben oltre una semplice apparizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paige torna in WWE: nuovo contratto e sfida per il titolo a Las Vegas

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