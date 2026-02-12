WWE | Brody King escluso da Dynamite dopo il coro contro l’ICE a Las Vegas

Brody King non sarà in scena durante la prossima puntata di Dynamite a Las Vegas. La AEW ha deciso di escluderlo dal palinsesto per evitare che il pubblico ripeta il coro contro l’ICE, diventato virale dopo l’ultima puntata. La scena si è fatta troppo tesa e la federazione ha preferito mantenere il riserbo.

La AEW avrebbe deciso di tenere Brody King lontano dalla televisione per evitare che il pubblico ripetesse il coro "F*** ICE" diventato virale dopo l'ultima puntata di * Dynamite * Il coro anti-ICE che ha fatto il giro degli Stati Uniti. La scorsa settimana, durante l'episodio di AEW Dynamite da Las Vegas, Brody King ha sconfitto a sorpresa MJF in poco più di un minuto nel match valido come World Title Eliminator. Ma a fare notizia a livello nazionale non è stato tanto il risultato del match, quanto ciò che è successo sugli spalti: il pubblico presente nell'arena ha dato vita a un coro "F*** ICE" che ha rapidamente fatto il giro dei media americani. WWE Dynamite 04.02.2026 Brody King abbatte il campione AEW: Il pubblico di Dynamite in coro contro l'ICE, l'arbitro ritarda il match per prolungarlo Durante l'ultima puntata di AEW Dynamite a Las Vegas, il pubblico si è fatto notare.

