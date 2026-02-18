Pagelle Milan-Como 1-1 i voti della sfida | i rossoneri scivolano a sette punti

Il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Como, una partita che ha portato i rossoneri a perdere terreno in classifica. La causa principale è il gol subito nel secondo tempo, che ha rallentato le ambizioni di vittoria. Il risultato ha fatto scivolare il Milan a sette punti dall’Inter, attuale capolista. I giocatori hanno mostrato fatica e poca incisività in attacco, mentre il Como ha sfruttato al meglio le occasioni create. La squadra di Pioli ora si trova in una posizione difficile, con poche speranze di recuperare il distacco.

Pareggio casalingo per il Milan contro il Como con i rossoneri che scivolano a sette punti dall'Inter capolista dicendo addio, probabilmente, alle residue speranze scudetto. I voti di Milan-Como (Ansa Foto) – calciomercato.it Un pareggio che pesa sulla classifica degli uomini di Allegri, chiamati a provare a tenere vivo un campionato che, in questo momento, solamente l'Inter sembra poter perdere. Il Como passa in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Nico Paz che sfrutta al meglio un errore di Maignan che gli consegna la palla sui piedi a pochi passi dal limite dell'area di rigore. Un errore che rischia di pesare molto sul campionato del Milan dopo i tanti punti che il portiere francese ha fatto guadagnare ai rossoneri durante la stagione.