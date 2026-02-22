Pagelle Milan-Parma 0-1 i voti della sfida | addio sogni scudetto per i rossoneri

Il Milan ha perso 1-0 contro il Parma, causa una rete nel secondo tempo. I rossoneri non riescono a trovare il pareggio e vedono sfumare le speranze di vincere lo scudetto. La squadra ha mostrato diverse difficoltà in attacco e ha subito un gol decisivo al 65’. La sconfitta mette in discussione le chance di qualificazione europea e aumenta la pressione sulla squadra. Il prossimo match diventa ormai fondamentale per i rossoneri.

Si è conclusa la partita tra Milan e Parma valida per la giornata 26 del campionato di Serie A con una sconfitta per i rossoneri che sancisce di fatto l’addio ai sogni scudetto per il Milan. I voti di Milan-Parma, sconfitta per i rossoneri (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo pochi minuti ci sono stati attimi di paura per le condizioni di Ruben Loftus-Cheek, infortunatosi e costretto ad uscire dal campo per un forte colpo che gli ha provocato la rottura di alcuni denti. Il centrocampista è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Il gol vittoria è di Troilo che sugli sviluppi di un calcio d’angolo riesce a regalare i tre punti agli emiliani nonostante un iniziale annullamento della rete per un leggero disturbo su Maignan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Pagelle Milan-Lecce, i voti della sfida: Fullkrug salva i rossoneriAnalisi dei voti della sfida tra Milan e Lecce, valida per la 21ª giornata di Serie A.

Pagelle Milan-Como 1-1, i voti della sfida: i rossoneri scivolano a sette puntiIl Milan ha pareggiato 1-1 contro il Como, una partita che ha portato i rossoneri a perdere terreno in classifica.

Milan-Parma (0-0): i rossoneri fanno la partita...22' Il Milan recupera palla, Jashari tenta un'altra volta la conclusione, ma il suo sinistro da fuori area viene bloccato centralmente da Corvi. 21' Lungo possesso palla ... milannews.it

Milan-Parma (0-0): inizia il secondo tempo...48' Cartellino giallo per Troilo. 45' Al via la ripresa. Non ci sono stati cambi nelle due squadre durante l'intervallo. - Si è concluso 0-0 il primo tempo ... milannews.it

Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola fantastici #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook

