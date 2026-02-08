Pagelle Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo 0-1 | buona prova di Eletu e Chaka Traorè Male Ossola

Alle 14:30 si è giocata la sfida tra Milan Futuro e Virtus Ciserano Bergamo, valida per la 23ª giornata di Serie D. Il match si è concluso con una vittoria per 1-0 degli ospiti. Buona prestazione di Eletu e Chaka Traorè, che hanno dato ritmo e qualità alla squadra. Poco convincente invece Ossola, che ha faticato a incidere. La partita è stata combattuta, con il Ciserano che ha saputo sfruttare al meglio un’occasione e portare a casa i tre punti.

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Virtus CiseranoBergamo, gara valida per la 23^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno perso 0-1, in rete per gli ospiti Viscardi. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA Poteva fare meglio sul gol subito ma nel resto della partita impeccabile con diverse parate fondamentali. Voto: 6 PROSSIMA SCHEDA Solita spinta sulla fascia destra con diversi spunti pericolosi. Un po' impreciso nel primo tempo con alcuni cross calibrati male. Voto: 6 PROSSIMA SCHEDA Buona partita del difensore rossonero.

