Nella partita della 21ª giornata di Serie D 202526, Milan Futuro ha affrontato Casatese Merate alle 14:30. Il match si è concluso con il risultato di 2-3, con alcune prestazioni positive tra cui quelle di Sala, Chaka Traorè ed Eletu. Di seguito, le pagelle dei giocatori e l’analisi della partita.

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Casatese Merate, gara valida per la 21^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno perso 2-3, in rete per i rossoneri Chaka Traorè su rigore ed Eletu da fuori area. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA Nei tre gol subiti poche colpe. Bene ad evitare il quarto gol. Voto: 5,5 PROSSIMA SCHEDA Cresciuto nel secondo tempo, mai incisivo in fase di spinta come spesso accaduto. Voto: 5,5 PROSSIMA SCHEDA Centrale rossonero in difficoltà contro la fisicità dell'attacco degli ospiti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan Futuro-Casatese Merate 2-3: si salvano Sala, Chaka Traorè ed Eletu

Milan Futuro-Casatese Merate, le formazioni ufficiali: Oddo sceglie Asanji con Chaka TraorèAlle ore 14:30 si disputa Milan Futuro-Casatese Merate, incontro valido per la 21ª giornata della Serie D 202526.

Leggi anche: Pagelle Milan Futuro-Oltrepò 2-1: Sia come Giroud, Chaka Traore? Fuori categoria!

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Milan Futuro, dopo il ChievoVerona ecco la Casatese Merate; Milan Futuro-Caratese, dove vedere il match in tv e streaming LIVE; Milan Futuro in campo questa domenica contro la Casatese Merate; Serie D, oggi in campo il Milan Futuro contro la Casatese.

Milan Futuro-Casatese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Milan Futuro-Casatese di Domenica 25 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net

Serie D, oggi in campo il Milan Futuro contro la CasateseDopo il ChievoVerona, la Casatese Merate. Per la serie gli esami non finiscono mai, Milan Futuro è pronto a riscendere in campo per giocare la 21ª ... milannews.it

#Primavera 1, pagelle #MilanInter 2-2: #Lontani imprendibile. Prodigioso #Faccioli #SempreMilan x.com

#Primavera 1, pagelle #MilanInter 2-2: #Lontani imprendibile. Prodigioso #Faccioli #SempreMilan - facebook.com facebook