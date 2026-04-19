Pagelle Juventus Pisa Under 17 | i cambi decisivi Baba Hay e Santa Maria i migliori Carfora nota lieta- VOTI

Nella partita tra Juventus e Pisa Under 17, valida per la venticinquesima giornata del campionato 202526, sono stati determinanti alcuni cambi effettuati durante il match. Baba Hay e Santa Maria si sono distinti come i migliori in campo, mentre Carfora ha ricevuto una valutazione positiva. Di seguito, i voti e i giudizi sui protagonisti del confronto.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Pisa Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Pisa Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la venticinquesima giornata del campionato 202526 Rostagno 7 – Il Pisa spinge, soprattutto nel primo tempo, lui si fa trovare pronto con due riflessi degni di nota nel secondo che negano il pari agli avversari. Yeboah 6,5 – Torna a fare il terzino ma è riduttivo per lui, è sempre presente in zona offensiva garantendo propulsioni e guizzi sulla destra. Manca il gol del vantaggio nel primo tempo calciando alto da ottima posizione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Pisa Under 17: i cambi decisivi. Baba Hay e Santa Maria i migliori, Carfora nota lieta- VOTI Notizie correlate Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE: altri 2 cambi per Grauso. Baba Hay e Basile in campodi Fabio ZaccariaJuventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di... Leggi anche: Juventus Pisa Under 17 1-0 LIVE: Baba Hay porta in vantaggio i bianconeri Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma-Pisa 3-0, le pagelle: Malen (8) tripletta devastante, Svilar (7) attento, Soulé (6,5) in rodaggio; Roma-Pisa 3-0, le pagelle della partita di Serie A; Roma-Pisa 3-0, pagelle e tabellino: Malen cecchino, Pellegrini sfortunato, Caracciolo e Touré si addormentano; Roma-Pisa 3-0, pagelle: Malen come Re Mida. Applausi per Pellegrini, Rensch e Soulé. juventus pisa under 15Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Juventus Pisa Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Le pagelle della #JUVENTUS #UNDER16 vincente contro il #Pisa I voti ai protagonisti del match x.com Le pagelle della #JUVENTUS #UNDER15 contro il #Pisa Elliot il migliore, Laruccia subito dopo di lui. Ingresso pazzesco di Mobilia subito in gol I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook