Juventus Pisa Under 17 1-0 LIVE | Baba Hay porta in vantaggio i bianconeri
Nella partita valida per la venticinquesima giornata del campionato Under 17 202526, la Juventus ha battuto il Pisa per 1-0 grazie a un gol di Baba Hay. La sfida si è giocata tra le due squadre con la Juventus che ha trovato il successo al termine di un incontro equilibrato. La cronaca ha visto diversi tentativi da entrambe le parti, con un gol deciso nel secondo tempo che ha consentito ai bianconeri di portare a casa i tre punti.
Lewandowski incontra la Juve: l’agente sta per sbarcare in Italia. Clamoroso intreccio col Milan e Vlahovic Kalulu Juve, Pierre è il prossimo sulla lista rinnovi: mossa anti Premier. Potrebbe avvicinarsi allo stipendio di. Holm-Joao Mario: cosa può succedere tra Juve e Bologna. E Spalletti ha questa convinzione sullo svedese Bernardo Silva alla Juve, spunta un retroscena: il piano di Comolli per portare il portoghese in bianconero. Gli aggiornamenti Goretzka Juventus, è ormai un testa a testa in Serie A: questo club punta a chiudere in breve tempo. I dettagli Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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