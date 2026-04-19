Juventus Pisa Under 17 1-0 LIVE | Baba Hay porta in vantaggio i bianconeri

Nella partita valida per la venticinquesima giornata del campionato Under 17 202526, la Juventus ha battuto il Pisa per 1-0 grazie a un gol di Baba Hay. La sfida si è giocata tra le due squadre con la Juventus che ha trovato il successo al termine di un incontro equilibrato. La cronaca ha visto diversi tentativi da entrambe le parti, con un gol deciso nel secondo tempo che ha consentito ai bianconeri di portare a casa i tre punti.