Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE | altri 2 cambi per Grauso Baba Hay e Basile in campo

Durante la ventiduesima giornata del campionato Under 17 202526, Juventus e Sassuolo si sono affrontate in una partita terminata con un punteggio di 1-0. La squadra di casa ha effettuato due sostituzioni, inserendo Baba Hay e Basile. La cronaca live ha seguito passo dopo passo gli sviluppi della sfida, con aggiornamenti sui cambi e le azioni più significative.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pari in trasferta col Cesena, la Juventus Under 17 ospita il Sassuolo all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la ventiduesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 17: 1-0 sintesi e moviola. 65? Gara vivissima, occasioni che pullulano da una parte e dall’altra 59? GIARETTA MIRACOLOSO- Benassi taglia alla grande per Boateng, che sorprende la difesa bianconera ma trova una risposta poderosa da parte di Giaretta: ancora decisivo 53? Primi cambi per Grauso: Urbano e Rigo in campo 51? SANTA MARIA SPRECA- Grande inserimento dell’attaccante che tutto solo mette fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE: altri 2 cambi per Grauso. Baba Hay e Basile in campo Articoli correlati Juventus Virtus Entella Under 17 LIVE: le formazioni ufficiali. Baba Hay dal primo minuto, tridente titolare per GrausoKolo Muani Juve: nei piani della società sarà di nuovo lui il partner di Vlahovic. Leggi anche: Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE: due cambi per Grauso. Urbano e Rigo all’ingresso in campo Tutto quello che riguarda Juventus Sassuolo Under Temi più discussi: Tabellino partita Sassuolo vs Juventus; Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Giovanili | L’Under 17 ferma la capolista Juventus a Martorano; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma. Elimoghale espulso in Sassuolo-Juventus Primavera: rosso per il gioiello bianconero, cosa è successoIl talentuoso classe 2009 di proprietà della Juventus è stato espulso nel finale di partita: già ammonito, il numero 27 è andato giù al limite dopo un intervento di Vezzosi che però non l'aveva toccat ... msn.com La Juventus su X: Turno infrasettimanale per l'Under 20La Juventus, tramite il proprio account X, ricorda ai tifosi bianconeri l'appuntamento con il match, valevole per la 28 esima giornata di campionato Primavera, che l'Under 20 ... tuttojuve.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Sassuolo Segui qui il live del match facebook