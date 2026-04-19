Pagelle Juve Bologna | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Al termine del primo tempo della sfida tra Juventus e Bologna, sono stati stilati i voti e i giudizi sui protagonisti del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. La cronaca si concentra sui giocatori che si sono distinti e su quelli che hanno avuto difficoltà, offrendo un quadro delle prestazioni fino alla pausa. La partita prosegue con le due squadre ancora in equilibrio, pronte a disputare il secondo tempo.

David Juventus, l’addio non è scontato: la permanenza è possibile in un caso. I dettagli Cambiaso Juve, è addio in estate? Questo club interessato all’esterno bianconero. La posizione della Vecchia Signora. Gli aggiornamenti Palestra, si apre un’asta per l’obiettivo della Juve? I bianconeri per aggiudicarselo dovranno battere una folta concorrenza. Le ultime Calciomercato Juve: trovato il piano B a Senesi? Lui è un’ottima alternativa in difesa Grimaldo Juve, la pista si riaccende? Dalla Germania lanciano un’indiscrezione Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici. Oggi è mancata una cosa» Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Bologna: TOP E FLOP dopo il primo tempo Bosnia-Italia: gol e highlights | Playoff Mondiali Notizie correlate Pagelle Juve Galatasaray: TOP E FLOP dopo il primo tempoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Pagelle Juve Napoli: TOP E FLOP dopo il primo tempoEn-Nesyri alla Juve, i bianconeri hanno fissato la deadline: se entro quella data non arriva il sì, si andrà su un profilo differente Maldini Juve,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Atalanta-Juve, 0-1, pagelle: Holm sontuoso, Boga frizzante. Malissimo Djimsiti; Pagelle Juve, i voti della vittoria in casa dell'Atalanta: Di Gregorio vola, serata no per Yildiz; Atalanta-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Boga ex spietato, Holm da applausi, Carnesecchi e Scalvini sbagliano, Yildiz non al top; Atalanta-Juve 0-1, le pagelle bianconere: bene Holm, Boga in crescendo. Juventus-Bologna: pagelle, tabellino e le parole di SpallettiLa Juventus affronta una partita difficile in casa contro il Bologna, nel pieno della lotta Europa. Ecco le pagelle di Juventus-Bologna, il tabellino della partita e le parole di Spalletti nel post-pa ... zipnews.it Pagelle Juve Bologna TOP E FLOP dopo il primo tempo facebook