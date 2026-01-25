Le pagelle di Juve Napoli dopo il primo tempo analizzano le prestazioni dei giocatori in campo nella 22ª giornata di Serie A 202526. In questa sessione vengono valutati i protagonisti del match, evidenziando i punti di forza e le criticità emerse nelle prime fasi della partita. Un'analisi obiettiva e dettagliata che offre uno sguardo chiaro sull’andamento delle due squadre.

En-Nesyri alla Juve, i bianconeri hanno fissato la deadline: se entro quella data non arriva il sì, si andrà su un profilo differente Maldini Juve, si complica la pista bianconera? Un club ha ripreso i contatti per il figlio d’arte. I dettagli En-Nesyri alla Juventus: clamoroso Fenerbahce, è stato convocato per la prossima partita. E i bianconeri aspettano. Ultimissime Perrone Juve: spunta questa idea a sorpresa per l’estate! Sfida a quella big di Serie A per il centrocampista del Como Juventus Next Gen, Brambilla dopo la sconfitta contro l’Arezzo: «Mancato il guizzo nel finale per pareggiare. Ecco cosa potevamo fare meglio» Pagelle Arezzo Juventus Next Gen: i guantoni di Scaglia per rimanere a galla, ma in avanti si fa fatica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Napoli: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Leggi anche: Pagelle Napoli Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Leggi anche: Pagelle Juve Sporting: i TOP e FLOP dopo il primo tempo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: The Bold Champions, le pagelle | L’Inter fa sempre cilecca (5); Le pagelle di Juventus-Benfica 2-0: Spalletti (7,5) qualifica i bianconeri ai playoff di Champions League. E domenica c'è il Napoli; Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: McKennie cambia la partita, bene Di Gregorio; Napoli-Sassuolo, le pagelle: Milinkovic il migliore, 7. Pinamonti non punge: 5,5.

Juventus-Napoli: probabili formazioni, dove vederla (Sky o Dazn), orario, arbitro e classifica Serie ATra i molti incroci interessanti proposti dalla 22esima giornata di Serie A, Juventus-Napoli è il match di cartello, non solo per la posta in palio, ma anche per il passato dei ... leggo.it

Le pagelle di Napoli-Juventus, i voti: i top e i flop del matchLa sfida tra il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Luciano Spalletti si è conclusa con il risultato di 2-1, decisiva la doppietta di Hojlund. Ecco le pagelle del match, con i voti e i top e i ... ilmattino.it

Pagelle Arezzo Juventus Next Gen I voti ai protagonisti del match - facebook.com facebook

Pagelle #Juve: Bremer maresciallo, Kalulu perfetto, Thuram alla Pogba! David e #Spalletti... x.com