Pagelle Atalanta Juve | Boga altro gol pesantissimo Holm ha un motore diverso! Ancora Di Gre – VOTI

Nella 32ª giornata di Serie A, la partita tra Atalanta e Juventus ha visto Boga segnare un gol decisivo e Holm mostrare una grande energia. Di Gre ha ottenuto un voto tra i più alti, mentre altri giocatori hanno ricevuto giudizi variabili. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti in campo, evidenziando le prestazioni di questa sfida di campionato.

di Marco Baridon Pagelle Atalanta Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. (inviato alla New Balance Arena) – Pagelle Atalanta Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 7 – Il miracolo salva Juve (e salva DiGre) contro il Genoa era solo un ricordo, l’esame più importante era oggi, al ritorno da titolare. La fotografia più bella – e decisiva – è stata senza dubbio l’intervento in allungo, straordinario, sul colpo di testa di Djimsiti. Riflesso da gatto, tempismo da portiere ritrovato. Kalulu 6.5 – Va vicino al gol nel primo tempo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Atalanta Juve: Boga altro gol pesantissimo, Holm ha un motore diverso! Ancora Di Gre – VOTI Liste Uefa, Juve con Holm e Boga. Tre nuovi innesti nell'AtalantaScadeva a mezzanotte il termine per consegnare alla Uefa le liste dei convocabili per le prossime partite di Champions, Europa e Conference League. Convocati Juve per l’Atalanta: prima chiamata per i nuovi arrivati Boga e Holm, la lista completa di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...