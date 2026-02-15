Pagelle Juve Monza Primavera | Durmisi una sentenza Finocchiaro entra e decide! L’esordio di Oboavwoduo…VOTI

Nella partita tra Juve Primavera e Monza Primavera, Durmisi si distingue come il protagonista, segnando un gol che ha deciso il risultato. Il giovane Finocchiaro entra in campo e contribuisce con una rete decisiva, mentre l'esordio di Oboavwoduo suscita attenzione tra i tifosi. La sfida, valida per la 25ª giornata del campionato 202526, si è conclusa con una vittoria importante per la squadra torinese.

di Marco Baridon Pagelle Juve Monza Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di campionato 202526. Juve Primavera: Radu 6; Rizzo 7 (85? Borasio SV), Montero 6.5, Verde 6.5; Leone 7 (85? Finocchiaro 7.5), Milia 6, Makiobo 6 (67? Keutgen 6.5), Grelaud 6.5; Elimoghale 6.5 (67? Oboavwoduo 6.5), Tiozzo 6 (74? Lopez 6.5); Durmisi 7. All. Padoin 7