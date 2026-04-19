Nell'incontro tra Juventus e Bologna, disputato all’Allianz Stadium, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti nella 33ª giornata di Serie A 202526. Tra i protagonisti, un giocatore della Juventus è stato giudicato molto positivo, mentre un difensore del Bologna ha avuto una prestazione in difficoltà. I giudizi sui singoli sono stati pubblicati in modo ufficiale e dettagliato.

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© Calcionews24.com - Pagelle Juve Bologna: David brilla, Miranda in difficoltà. I VOTI

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