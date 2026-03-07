Pagelle Juve Pisa | Yildiz is back sotto porta Boga dà la scossa vincente Bocciato David VOTI

Nella partita tra Juventus e Pisa valida per la 28ª giornata di Serie A 202526, Yildiz torna in campo e si vede sotto porta mentre Boga segna il gol decisivo. Vengono assegnati i voti ai giocatori, con David che riceve una bocciatura. La cronaca della sfida e i giudizi sui protagonisti sono stati aggiornati con i risultati e le valutazioni ufficiali.

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Pisa: Yildiz is back (sotto porta), Boga dà la scossa vincente. Bocciato David VOTI Pagelle Roma Juve: magia Conceicao, Boga e Zhegrova la scossa che serviva dalla panchina. Ma in difesa…VOTIdi Marco BaridonPagelle Roma Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Roma Juve: i... Pagelle Pisa Juve: Kalulu apre, Yildiz chiude. Zhegrova cambia volto ai bianconeri VOTIKolo Muani Juve, ritorno di fiamma possibile: in estate i bianconeri torneranno all’assalto a prescindere da Vlahovic! Il piano Calciomercato Juve,... Altri aggiornamenti su Pagelle Juve Pisa. Temi più discussi: Roma-Juventus 3-3, pagelle e tabellino: Pisilli anima giallorossa, Malen infallibile, Cambiaso in ritardo, Gatti salvatore; Juve-Galatasaray 3-2 dts, pagelle: McKennie spaziale, Zhegrova horror; Juventus, le ultime in vista del Pisa: le condizioni di Yildiz e Gatti. Quando rientra Vlahovic; Probabili formazioni Juve-Pisa: Spalletti tra conferme, ritorni e la scelta in attacco. Juventus-Pisa 4-0, le pagelle: Yildiz fa tutto (7,5), decisivo Cambiaso (6,5). David impalpabile (5)Il match Juventus-Pisa, valido per la 28a giornata di Serie A, si conclude con il successo dei bianconeri. Finisce 4-0, grazie alle reti di ... msn.com locatelli durosinmi juve pisaJuve Pisa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – – Il pareggio al fotofinish con la Roma può av ... juventusnews24.com Juventus Primavera-Genoa 3-0, le PAGELLE: Merola il migliore, Radu sicurezza e Montero ancora protagonista - facebook.com facebook