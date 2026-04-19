Nella corsa dell'Amstel Gold Race 2026, Remco Evenepoel si è distinto come il protagonista assoluto, ottenendo il massimo dei voti grazie a una prestazione dominante. La gara ha visto la sconfitta di Skjelmose, mentre Marco Frigo si è distinto con una buona performance. La presenza di alcuni dei favoriti più accreditati non ha influenzato la vittoria del corridore belga, che ha preso il comando senza opporsi a grandi sfidanti.

PAGELLE AMSTEL GOLD RACE 2026. Remco Evenepoel, voto 10: non ci sono Pogacar e van der Poel, era il suo momento. Partiva da super favorito e non ha sbagliato nulla. Ha seguito l’attacco giusto, l’ha alimentato e ha deciso di arrivare nello sprint a 2 dimostrando una crescita eccezionale da questo punto di vista. In volata per Skjelmose non c’è stata storia. Il campione olimpico si prende la vittoria numero 74 della carriera (a 26 anni) e si lancia con buone sensazioni verso la Liegi. Mattias Skjelmose, voto 8: quando vede l’Amstel va fortissimo il danese della Lidl-Trek che oggi ci ha provato a bissare il clamoroso successo del 2025, dovendosi arrendere però allo strapotere di Evenepoel.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Amstel Gold Race 2026: Evenepoel domina da favorito, Skjelmose sconfitto. Gran gara per Marco Frigo

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