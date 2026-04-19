Il Paganica Rugby conclude la stagione con una sconfitta casalinga contro i Cavalieri Union Prato, con il punteggio di 48-31. La partita si è caratterizzata da un intenso scontro fisico tra le squadre e ha visto alcuni giocatori uscire dal campo infortunati. La gara si è svolta davanti al pubblico locale, che ha assistito a un incontro combattuto fino alla fine.

Il Paganica Rugby chiude il proprio percorso stagionale in casa con un segno negativo, soccombendo ai Cavalieri Union Prato per 48-31. Nonostante la sconfitta sul campo di gioco di Paganica, i rossoneri riescono a strappare un punto bonus offensivo grazie alla qualità del gioco prodotto, concludendo il campionato al settimo posto con un totale di 35 punti accumulati. L’andamento della sfida tra aggressività iniziale e imprevisti fisici. La partita si è accesa immediatamente con una pressione esercitata dai padroni di casa, che hanno cercato subito il contatto fisico. Già dopo soli quattro minuti di gioco, l’azione di Anitori ha portato alla prima marcatura rossonera, seguita dalla conversione e dal calcio piazzato curato da Cialente, che ha permesso al Paganica di schizzare sul 10-0.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paganica Rugby: scontro fisico e infortuni, cade in casa col Prato

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