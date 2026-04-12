Rugby | Paganica travolto dalla Roma dopo un primo tempo da sogno

Domenica 12 aprile 2026, il Paganica Rugby ha affrontato la US Roma in trasferta. Dopo un primo tempo che aveva visto la squadra giocare in modo positivo, il punteggio è risultato di 26 a 31 a favore della squadra di casa. La partita si è conclusa con la vittoria della US Roma, che ha superato il Paganica Rugby nel punteggio finale.

Il Paganica Rugby ha subito un colpo durissimo nella trasferta romana di domenica 12 aprile 2026, chiudendo l’incontro contro la US Roma con un punteggio di 26 a 31. Nonostante una prima frazione di gioco dominata in modo netto, i rossoneri hanno svanire il vantaggio accumulato, soccombendo a una gestione della partita che ha cambiato drasticamente gli equilibri sul campo. Un primo tempo da manuale e il dominio assoluto dei rossoneri. La sfida è iniziata con una spavalderia tutta locale, dove i ragazzi guidati dagli allenatori Ciampa e Tremante hanno preso immediatamente il controllo del rettangolo verde. Già al quarto minuto, Zugaro ha trovato la via della meta, sebbene la trasformazione tentata da Cialente non sia andata a segno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby: Paganica travolto dalla Roma dopo un primo tempo da sogno Bologna travolto dall’Aston Villa: Emery domina dopo il primo tempoL’Aston Villa ha inflitto una sconfitta per 3-1 al Bologna nella sfida disputata al Renato Dall’Ara, con Unai Emery che ha dovuto bilanciare il... Leggi anche: LIVE Galles-Italia 21-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: primo tempo da incubo! Azzurri in balia dei britannici Paganica Rugby vs Roma Olimpic