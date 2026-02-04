Basket | Trieste cade in casa col Nymburk e si complica la strada in Champions League

Questa sera al PalaTrieste la Pallacanestro Trieste perde contro Nymburk e mette a rischio la qualificazione in Champions League. La squadra di casa ha faticato molto per contenere gli avversari e alla fine è uscita dal campo con una sconfitta che complica il suo cammino nella competizione. Ora il tecnico e i giocatori devono rivedere tutto in vista delle prossime partite.

Si è appena conclusa al PalaTrieste la sfida valevole per il terzo turno della seconda fase della Champions League e in campo sono scese la Pallacanestro Trieste e l’Era Nymburk. Una sfida fondamentale nella corsa ai playoff, ma i padroni di casa dopo aver dominato l’avvio del match piano piano hanno ceduto gioco e convinzione ai cechi. Parte forte Trieste, che nei primi minuti con Brooks e Brown trova un primo parziale di 10-4. È sempre Markel Brown a dettare i ritmi e padroni di casa che toccano il nuovo massimo vantaggio sul 18-7. Provano a reagire i cechi, a restare in partita, e dopo un ottimo avvio i friulani soffrono e gli ospiti tornano fino al -2. 🔗 Leggi su Oasport.it

