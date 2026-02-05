Nel 2021, le imprese nei comuni della Valnerina colpiti dal sisma sono diminuite più rapidamente rispetto alla media regionale. Tuttavia, le società di capitali crescono a un ritmo più sostenuto rispetto al resto dell’Umbria. La situazione resta difficile per le attività locali, che faticano a riprendersi, ma al tempo stesso si vede una certa vitalità tra le aziende più strutturate.

FOLIGNO Tra il 2021 e il 2025 nei comuni della Valnerina colpiti dal sisma 2016 le imprese attive calano più che nel resto dell’Umbria, ma le società di capitali aumentano più velocemente del dato regionale. E’ quanto emerge dal Progetto Fenice, frutto della collaborazione tra Università per Stranieri di Perugia, Comune di Norcia, Camera di Commercio dell’Umbria e Scuola umbra di amministrazione pubblica. L’analisi riguarda le imprese attive e prende in esame i 14 comuni della Valnerina del cratere sismico, escludendo Spoleto, che presenta caratteristiche economiche e dimensionali non comparabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sisma, imprese in calo nei comuni della Valnerina. Ma sono in aumento le società di capitali

