cronaca risultato e gol di van dijk che regala ai reds tre punti cruciali

Il Liverpool ottiene una vittoria importante sul campo del Sunderland. Van Dijk segna di testa nel secondo tempo e permette ai Reds di portare a casa tre punti fondamentali. La partita si decide in un momento di pressione, con i padroni di casa che si difendono con tenacia, ma alla fine il colpo vincente arriva dalla difesa ospite.

2026-02-12 00:24:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Liverpool ha superato il Sunderland 1-0 allo Stadium of Light, con un colpo di testa di Virgil van Dijk nel secondo tempo sufficiente a separare le squadre dopo un’ostinata prestazione difensiva dei padroni di casa. In condizioni difficili e umide, le fasi iniziali erano frammentarie piuttosto che scorrevoli. Il Sunderland ha premuto in modo aggressivo e ha cercato di utilizzare Brian Brobbey come sbocco, mettendo spesso alla prova Ibrahima Konate nei duelli diretti. Il difensore francese ha gestito bene la prima minaccia, in particolare seguendo Brobbey per bloccare un tentativo da distanza ravvicinata dopo un cross di Mukiele. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Liverpool vince di misura in casa del Sunderland È van Dijk a decidere il match, la sua rete al 61’ manda ko il Sunderland e regala 3 punti ai Reds che li avvicinano al quinto posto del Chelsea, ora a +2 #Tuttosport #Liverpool x.com

