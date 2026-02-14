Fiorentina vince 2-1 al Sinigaglia Como 1907 sconfitta | tre punti cruciali per la salvezza

La Fiorentina ha conquistato una vittoria per 2-1 contro il Como al “Sinigaglia”, una sconfitta che complica la posizione della squadra lombarda in classifica. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando i viola hanno segnato il gol decisivo grazie a un'azione rapida sulla fascia destra. La vittoria permette alla Fiorentina di avvicinarsi alla zona salvezza, mentre il Como si trova in una situazione sempre più difficile.

Como 1907 vs Fiorentina: Apertura della Venticinquesima Giornata di Serie A. La venticinquesima giornata del campionato di Serie A si apre con un interessante scontro tra Como 1907 e Fiorentina. I lariani, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia contro il Napoli, vogliono proseguire la loro corsa in campionato. Attualmente, il Como si trova a cinque punti dalla zona Champions League, un obiettivo che li motiva a dare il massimo in questo incontro. D'altra parte, la Fiorentina si trova in una situazione complessa, al terzultimo posto e in cerca di punti vitali per la permanenza in Serie A.

La Fiorentina ha conquistato una vittoria importante grazie ai gol di Fagioli e Kean su rigore, dopo una partita combattuta contro il Como.

La Fiorentina ha conquistato una vittoria decisiva contro il Como, perché ha segnato due gol nel secondo tempo e ha portato a casa i tre punti.

