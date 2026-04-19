Padova lascia amaro in bocca all’Italia | gli azzurri chiudono ottavi la Corea si prende il Luxardo

Nell’ultima tappa del 67° Trofeo Luxardo di sciabola maschile a Padova, l’Italia si è fermata agli ottavi nella gara a squadre. La competizione si è conclusa con la Corea che ha conquistato il titolo, lasciando gli azzurri fuori dalla fase finale. La prova si è svolta nel capoluogo veneto e ha rappresentato l’atto conclusivo dell’evento internazionale.

Si chiude con un ottavo posto la prova a squadre dell’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile di Padova, ultimo atto del 67° Trofeo Luxardo. Il quartetto formato da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Cosimo Bertini era entrato direttamente negli ottavi grazie al ranking, ma non è riuscito a trovare continuità nel momento decisivo della giornata. A prendersi la vittoria finale è stata la Corea, capace di superare all’ultima stoccata il team russo AIN in una finale molto combattuta. L’Italia aveva cominciato bene, imponendo con autorità sul Canada per45-33 negli ottavi di finale. Era un successo che sembrava poter lanciare gli azzurri verso una domenica da protagonisti, anche perché il gruppo guidato dal CT Andrea Terenzio, con Sorin Radoi in panchina, aveva trovato subito ritmo e fiducia.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Juve Stabia, un pari che lascia l’amaro in boccaUn punticino per la Juve Stabia che permette di muovere ancora la classifica ma quel senso di amaro in bocca per le vespe rimane. Affari Tuoi, Herbert Ballerina e Martina protagonisti ma la puntata lascia l’amaro in boccaDomenica 1 febbraio Stefano De Martino è tornato a guidare una nuova puntata di Affari Tuoi. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Virtus Entella-Venezia 1-1, pari amaro per i lagunari che restano a +3 dal Frosinone; Lorenzo Cristea, il dolore di mamma e papà abbracciati da 200 amici del ventenne: Non si può morire così. Giovedì il funerale; Aquilani: Risultato giusto, ma il gol al 94’ lascia l’amaro in bocca [Video]. Sampdoria, Gregucci sul pareggio a Padova: Stiamo progredendo, ma dobbiamo fare di piùPadova – Questo pareggio di Padova lascia l’amaro in bocca anche a Angelo Gregucci. La squadra sta crescendo partita dopo partita, anche all’Euganeo, ma ancora una volta si trova a dovere commentare ... ilsecoloxix.it CITTADINI DA MACELLO È questa l’amara sensazione che lascia l’amministrazione comunale di Padova. Siamo buoni solo per riempire le casse: multe puntuali, nessuno sconto, nessuna comprensione. Ma quando si tratta di restituire qualcosa alla ci facebook