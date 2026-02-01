Juve Stabia un pari che lascia l’amaro in bocca
La Juve Stabia ottiene un pareggio che non soddisfa del tutto. La squadra mantiene qualche punto in classifica, ma il risultato lascia un senso di delusione tra i tifosi e i giocatori. La partita si conclude con un pari che, alla fine, non basta a cancellare lo sconforto.
Tempo di lettura: 2 minuti Un punticino per la Juve Stabia che permette di muovere ancora la classifica ma quel senso di amaro in bocca per le vespe rimane. Finisce 1 a 1 contro la Reggiana al Mapei Stadium, un risultato giusto per carità, ma con una diversa gestione e un’attenzione maggiore, poteva essere tranquillamente una vittoria. La Juve Stabia parte a razzo, mette in chiaro le sue intenzione e in meno di 120” è già in vantaggio con Mosti che è freddissimo a mettere la sfera alle spalle del portiere emiliano. La rete che consente alla squadra di Abate di partire bene e soprattutto avere il completo controllo della sfida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
