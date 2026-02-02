Domenica sera, Stefano De Martino torna a condurre Affari Tuoi. La puntata, molto attesa, si è conclusa con un finale che ha deluso molti spettatori. Herbert Ballerina e Martina sono stati tra i protagonisti, ma alla fine nessuno ha fatto il pieno di soldi. La serata si è rivelata più movimentata del previsto, lasciando in bocca un senso di insoddisfazione.

Domenica 1 febbraio Stefano De Martino è tornato a guidare una nuova puntata di Affari Tuoi. L’appuntamento domenicale di Rai 1 ha regalato una serata ricca di colpi di scena e un finale che ha lasciato più di un rimpianto. Protagonista della serata è stato Jonathan, il concorrente piemontese ribattezzato in studio “ Jack Sparrow ” per il suo look e il suo atteggiamento scanzonato. La sua partita ha tenuto tutti con il fiato sospeso muovendosi costantemente sul filo dell’equilibrio, tra scelte rischiose e momenti di incertezza. A stemperare la tensione ci hanno pensato Martina ed Herbert Ballerina, protagonisti di un passo a due esilarante che ha alleggerito il clima. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Herbert Ballerina e Martina protagonisti ma la puntata lascia l’amaro in bocca

