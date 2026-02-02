Affari Tuoi Herbert Ballerina e Martina protagonisti ma la puntata lascia l’amaro in bocca
Domenica sera, Stefano De Martino torna a condurre Affari Tuoi. La puntata, molto attesa, si è conclusa con un finale che ha deluso molti spettatori. Herbert Ballerina e Martina sono stati tra i protagonisti, ma alla fine nessuno ha fatto il pieno di soldi. La serata si è rivelata più movimentata del previsto, lasciando in bocca un senso di insoddisfazione.
Domenica 1 febbraio Stefano De Martino è tornato a guidare una nuova puntata di Affari Tuoi. L’appuntamento domenicale di Rai 1 ha regalato una serata ricca di colpi di scena e un finale che ha lasciato più di un rimpianto. Protagonista della serata è stato Jonathan, il concorrente piemontese ribattezzato in studio “ Jack Sparrow ” per il suo look e il suo atteggiamento scanzonato. La sua partita ha tenuto tutti con il fiato sospeso muovendosi costantemente sul filo dell’equilibrio, tra scelte rischiose e momenti di incertezza. A stemperare la tensione ci hanno pensato Martina ed Herbert Ballerina, protagonisti di un passo a due esilarante che ha alleggerito il clima. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su Affari Tuoti
Herbert Ballerina stasera ad Affari tuoi, il comico torna nella puntata del 25 gennaio: confermata Martina Miliddi
Stasera Herbert Ballerina torna ad Affari tuoi nella puntata del 25 gennaio, portando il suo humor alla trasmissione condotta da Stefano De Martino.
Chi è Martina Miliddi, la nuova ballerina di Affari Tuoi che prende il posto di Herbert Ballerina
Martina Miliddi, nota ballerina e performer, è la nuova protagonista di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.
Ultime notizie su Affari Tuoti
