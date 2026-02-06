Nuovo ponte di Paderno d’Adda | arriva il commissario straordinario

Arriva il commissario straordinario per il nuovo ponte di Paderno d’Adda. La scelta è stata fatta per accelerare i lavori e risolvere i problemi che si sono presentati finora. Sarà l’amministratore delegato di Rfi a guidare l’intervento, considerando la proprietà del vecchio ponte San Michele. La decisione mira a sbloccare la situazione e a rendere più rapido il completamento dell’opera.

Paderno d'Adda (Lecco) – Un commissario straordinario per il nuovo ponte di Paderno d'Adda. Sarà l'amministratore delegato di Rfi, la società proprietaria del vecchio ponte San Michele. Aldo Isi, ad di Rfi, 54 anni, ingegnere civile, è considerato uno dei top manager delle aziende statali italiane: Italferr, Agens, Anas, e dallo scorso marzo Rfi appunto. Ad annunciare la nomina del commissario straordinario per la costruzione del nuovo ponte che rimpiazzerà lo storico San Michele, realizzato tra il 1887 e il 1889, sono il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini e l'assessore regionale alle Opere pubbliche Claudia Maria Terzi.

