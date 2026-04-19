Il Comune di Paderno Dugnano ha deciso di entrare a far parte di “Mayors for Peace”, una rete internazionale di città che promuove iniziative per la pace e la riduzione delle armi nucleari. La Giunta ha approvato questa adesione, che coinvolge città di diversi paesi, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema e sostenere azioni di disarmo. La decisione si inserisce in un progetto condiviso con le città di Hiroshima e Nagasaki.

Paderno Dugnano aderisce a “Mayors for Peace“. La Giunta ha approvato l’ingresso nella rete internazionale promossa dalle città di Hiroshima e Nagasaki che unisce migliaia di città nel mondo per costruire una cultura di pace e lavorare per l’abolizione delle armi nucleari. "Una scelta significativa, che inserisce anche la nostra città in un impegno globale: promuovere valori di dialogo, cooperazione e responsabilità, partendo proprio dai territori e dalle comunità locali", ha spiegato la sindaca Anna Varisco. Un percorso che nasce anche dall’incontro, lo scorso anno, con due musiciste giapponesi di Hiroshima, Asaka Shirai e Chisato Nakahara, conosciute in occasione delle iniziative per gli 80 anni dal bombardamento atomico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paderno aderisce a Mayors for Peace con Hiroshima

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