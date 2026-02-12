Trump e Netanyahu | Iran tra diplomazia e deterrenza militare Israele aderisce al Board of Peace per Gaza

Donald Trump e Benjamin Netanyahu si sono incontrati alla Casa Bianca per discutere delle minacce iraniane. I due leader hanno affrontato la questione del programma nucleare di Teheran, tra possibili sanzioni diplomatiche e la possibilità di intervenire con la forza. Intanto, Israele ha annunciato di aderire al Board of Peace per Gaza, rafforzando la sua presenza nel panorama regionale. La riunione riflette le crescenti tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, con il rischio di escalation militare sempre più concreto.

Trump e Netanyahu: Tensione Iran, la Diplomazia al Bivio e la Preparazione Militare. Washington, 12 febbraio 2026 – Il Presidente statunitense Donald Trump ha incontrato oggi alla Casa Bianca il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un vertice incentrato sulla crescente preoccupazione per il programma nucleare iraniano e le possibili conseguenze per la stabilità mediorientale. L'incontro, durato quasi tre ore, si è concluso con una riaffermazione dell'impegno americano a proseguire i negoziati con Teheran, pur non escludendo l'uso della forza militare per prevenire l'ottenimento di armi nucleari da parte dell'Iran.

