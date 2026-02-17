Il Board of Peace, convocato a Washington, si svolge in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l’Europa. La causa principale è il mancato accordo tra le nazioni europee sul tema della pace e della cooperazione internazionale. Durante l’incontro, alcuni paesi dell’UE partecipano senza un’unica linea condivisa, mentre la Commissione europea preferisce assistere senza aderire ufficialmente. Questo vertice mette in luce le divergenze interne all’Unione, con le nazioni che si presentano con posizioni opposte e obiettivi diversi.

Il primo vertice del Board of Peace convocato a Washington segna l’ennesima frattura politica dentro l’Unione europea. L’iniziativa, lanciata da Donald Trump come evoluzione del suo piano in 20 punti per Gaza, nasce come piattaforma intergovernativa sulla governance post-bellica della Striscia e viene poi allargata a “risoluzione dei conflitti” su scala più ampia. Il quadro giuridico ovviamente è incerto. Il riferimento alla Carta delle Nazioni Unite è oggetto di rilievi formali da parte delle istituzioni europee. In molti sono convinti che si tratti dell’ennesimo attacco al diritto internazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Board of Peace, Europa in ordine sparso al tavolo di Trump. Mentre la Commissione Ue non aderisce ma presenzia

