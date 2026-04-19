Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi che analizzano gli effetti del padel sulla salute. La ricerca si concentra su aspetti come la resistenza aerobica, la condizione delle articolazioni e il benessere cerebrale. I risultati mostrano che praticare questo sport può influire positivamente su diverse funzioni fisiche e mentali, offrendo benefici che vengono ora misurati e valutati da scienziati e specialisti del settore.

In un campo chiuso dove la pallina non esce quasi mai, si gioca una partita che finisce solo quando qualcuno smette di correre. Il padel funziona così: le pareti laterali e quella di fondo rimandano la pallina in campo, i rally si allungano, e il giocatore rimane in movimento quasi senza interruzioni. È questa caratteristica strutturale, più di qualsiasi altra cosa, a renderlo oggetto di crescente attenzione da parte di chi si occupa di sport e salute. Francisco Pradas, ricercatore di scienze dello sport all'Università di Zaragoza, ha spiegato al National Geographic che "il padel potrebbe diventare il miglior strumento del XXI secolo per combattere la pandemia globale di sedentarietà e ridurre i livelli allarmanti di inattività fisica".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Padel e salute: i benefici che la scienza ha iniziato a misurare

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