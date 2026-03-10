Una PMI innovativa di Brescia ha brevettato No Strain Evolution, un manicotto biomeccanico realizzato su tessuto, progettato per ridurre le vibrazioni generate dall’impatto tra racchetta e pallina nel padel. La società afferma che il dispositivo può diminuire le vibrazioni sul braccio del 30 per cento. È la prima azienda al mondo a sviluppare questa tecnologia nel settore.

La PMI innovativa bresciana è la prima azienda al mondo ad aver sviluppato e brevettato No Strain Evolution, un manicotto biomeccanico su tessuto capace di ridurre del 30% le vibrazioni sul braccio generate dall’impatto tra racchetta e pallina. La prima ricerca scientifica applicata al padel apre un nuovo standard di innovazione sportiva data-driven. Negli ultimi tre anni l’azienda ha decuplicato il fatturato, passando da 700 mila euro nel 2023 a 7 milioni nel 2025, con una presenza commerciale in oltre 55 Paesi. Milano, 9 marzo 2026 – Il padel è oggi uno degli sport più diffusi e in più rapida crescita a livello globale: conta circa 1,5 milioni di giocatori in Italia, 20 milioni in Europa e oltre 35 milioni nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Floky porta la scienza nel padel per ridurre vibrazioni e infortuni

Articoli correlati

Floky presenta No Strain Evolution: il manicotto da padel per ridurre vibrazioni e infortuniL'espansione del padel nel mondo negli ultimi anni è stata inarrestabile, ma alla crescita dei praticanti si accompagna anche un aumento degli...

Floky, vibrazioni padel azzerati con manicotto biomeccanico su tessuto(Adnkronos) – Floky, pmi innovativa bresciana, è la prima azienda al mondo ad aver creato un manicotto biomeccanico su tessuto che riduce del 30% le...

Contenuti e approfondimenti su Floky porta

Argomenti discussi: L’impresa bresciana Floky porta la scienza nel padel per ridurre vibrazioni e infortuni.

Floky porta la scienza nel padel per ridurre vibrazioni e infortuniIl padel è uno degli sport più praticati e in più rapida espansione al mondo: 1,5 milioni di giocatori in Italia, 20 milioni in Europa e 35 milioni a livello globale. Alla crescita dei praticanti si ... bitcity.it

L’impresa bresciana Floky porta la scienza nel padel per ridurre vibrazioni e infortuniNo Strain Evolutionn è un manicotto biomeccanico di tessuto che riduce del 30% il sovraccarico dell’arto superiore dovuto all’impatto della racchetta con la pallina. quibrescia.it