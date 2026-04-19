Padana applausi sul ring Ba pronto al salto tra i pro Baruchello sorride in volata

Venerdì sera, il palazzetto dello sport di Copparo ha ospitato un evento di pugilato organizzato dalla Pugilistica Padana Vigor, che ha registrato una buona affluenza di pubblico. Durante la serata, sono stati protagonisti atleti come Ba, pronto al passaggio tra i professionisti, e Baruchello, che ha sorriso in una vittoria in volata. La manifestazione si è conclusa con un applauso generale sul ring.

Venerdì sera, presso il palazzo dello sport di Copparo, successo organizzativo della Pugilistica Padana Vigor, premiata da un’ottima risposta di pubblico. Il programma, allestito da Massimiliano Duran e Soili Schiavi con la collaborazione del Comune di Copparo, non ha tradito le aspettative e tutti i combattimenti dilettantistici disputatisi sono stati caratterizzati dal grande equilibrio tra i protagonisti e dal notevole contenuto tecnico-agonistico dimostrato. La Pugilistica Padana, con sei vittorie, un pareggio e due sconfitte, ha pertanto sovvertito i pronostici della vigilia superando la rappresentativa interregionale Emilia-Veneto-Lombardia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Padana, applausi sul ring. Ba pronto al salto tra i pro. Baruchello sorride in volata Notizie correlate Notte di boxe sul ring di Copparo. Osmane Ba sogna il salto tra i proVenerdì alle 21, sul ring del palazzo dello sport di Copparo, riflettori accesi per la seconda riunione di pugilato dai tempi lontani del beniamino... Leggi anche: Blaze da urlo: emozioni e applausi al Ruggi. Bordian, proposta di matrimonio sul ring Contenuti di approfondimento Si parla di: A Copparo (Ferrara), dilettantistica di successo della Pug. Padana Vigor. Padana, applausi sul ring. Ba pronto al salto tra i pro. Baruchello sorride in volataGrande battaglia tra il welter padanino Giori e il pericoloso felsineo Masini . Sei vittorie, un pareggio e due sconfitte il bilancio del team di Duran. sport.quotidiano.net Notte di boxe sul ring di Copparo. Osmane Ba sogna il salto tra i proVenerdì alle 21, sul ring del palazzo dello sport di Copparo, riflettori accesi per la seconda riunione di pugilato dai tempi lontani del beniamino locale Daniele Zappaterra, già olimpico a Montreal 1 ... sport.quotidiano.net