Venerdì sera alle 21, sul ring del palazzo dello sport di Copparo, si tiene una serata di pugilato che segna il ritorno di questo sport dopo molti anni. La manifestazione è dedicata a Osmane Ba, che sogna di fare il passo verso il professionismo. Tra gli incontri, spicca la presenza di un pugile locale, noto per aver partecipato alle Olimpiadi di Montreal nel 1976 e aver vinto titoli nazionali tra i professionisti.

Venerdì alle 21, sul ring del palazzo dello sport di Copparo, riflettori accesi per la seconda riunione di pugilato dai tempi lontani del beniamino locale Daniele Zappaterra, già olimpico a Montreal 1976 e tricolore professionista dei superwelter. Il programma prevede la disputa di 9 match dilettantistici, i cui biglietti sono già in vendita (tribuna 10 euro, solo 7 per gli under 18). Alla ribalta gli atleti della Pugilistica Padana dei fratelli Duran, opposti a un’agguerrita rappresentativa interregionale contro la quale i ragazzi e le ragazze estensi dovranno dare il massimo per guadagnarsi il verdetto. Non esiste infatti alcun dubbio che,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Notte di boxe sul ring di Copparo. Osmane Ba sogna il salto tra i pro

Boxe, Mouhiidine e Cavallaro tornano sul ring da pro’: sfide in salsa messicana a CataniaAziz Abbes Mouhiidine e Salvatore Cavallaro disputeranno il loro secondo incontro da professionisti il prossimo 15 febbraio al PalaSpedini di Catania.

Lorenzo Mattia Berlusconi ancora imbattuto nella boxe, abbraccio sul ring tra il pugile e il padre Pier SilvioIl Casinò di Sanremo si è trasformato per una sera nel teatro di una sfida che ha attirato l’attenzione non solo degli appassionati di guantoni, ma...

Temi più discussi: Tg4 - Diario del giorno: Omicidio Massa: parla l'allenatore di boxe del minore fermato Video; È un campione di boxe giovanile 17enne il terzo fermato per l'omicidio di Bongiorni a Massa Carrara: sarebbe suo il pugno che ha fatto cadere la vittima; Omicidio Massa, il 17enne arrestato è un pugile: Bongiorni mi ha dato testata al volto, ho reagito; Ucciso di botte in piazza, per l’omicidio di Giacomo Bongiorni fermato un 17enne. È una promessa del pugilato.

Notte di boxe sul ring di Copparo. Osmane Ba sogna il salto tra i proVenerdì alle 21, sul ring del palazzo dello sport di Copparo, riflettori accesi per la seconda riunione di pugilato dai tempi lontani del beniamino locale Daniele Zappaterra, già olimpico a Montreal 1 ... sport.quotidiano.net

Notte sul ring al palasport. Sapone punta al titoloGrande boxe questa sera alla ‘Bondi arena’, che vedrà al centro un ring su cui saliranno pugili professionisti per incontri di grande livello. Un appuntamento pugilistico promosso e organizzato da Fer ... ilrestodelcarlino.it

A Foggia si è consumata l’ennesima notte di vandalismo ai danni delle auto. Un copione che si ripete con inquietante regolarità e che sta trasformando la frustrazione dei cittadini in vera e propria esasperazione. Anche questa volta nel parcheggio della Ma - facebook.com facebook

Kean più no che sì nella notte di Conference: chi rientra e chi non ce la fa x.com