Una sparatoria in Louisiana ha causato la morte di otto bambini di età compresa tra 15 mesi e 14 anni. Le autorità hanno riferito che i giovani sono stati colpiti durante un episodio di violenza armata, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle circostanze precise. La notizia ha suscitato scalpore nel paese e ha portato all'apertura di indagini da parte delle forze dell'ordine.

Otto bambini, con età comprese tra 15 mesi e i 14 anni, sono stati ammazzati a colpi di armi da fuoco. Due donne adulte sono state colpite in testa da proiettili ma sono sopravvissute, mentre un giovane ragazzino si è ferito saltando giù da un tetto nel tentativo di scappare dalla sparatoria. Dopo un inseguimento e un ulteriore scontro a fuoco, il killer è stato ucciso dalla polizia. Al momento le informazioni che filtrano dalle forze dell’ordine sono frammentarie. Il movente è stato individuato con un presunto “scontro domestico” che avrebbe scatenato la sparatoria di Shreveport intorno alle 6 di mattina locali, le 13 italiane. Delle 10 persone raggiunte – fatalmente o meno – dai proiettili, alcune sarebbero imparentate con il killer, poi ucciso dalle forze dell’ordine durante un inseguimento in auto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Louisiana, sparatoria dopo una lite: 8 bambini uccisi

Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni: «Strage dopo una lite domestica»

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