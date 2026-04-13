Il destino delle spiagge di Ostia | tra ricorsi al Tar e sigilli ecco che estate sarà e chi rischia di non aprire

Tra ricorsi al Tar e sigilli, la situazione delle spiagge di Ostia resta complicata in vista dell’apertura estiva, prevista tra poco più di due settimane. Le autorità giudiziarie hanno ricevuto diverse istanze legali riguardanti le concessioni e le autorizzazioni, mentre alcune aree sono state sottoposte a provvedimenti di sequestro. La data di inizio della stagione balneare si avvicina, ma ancora non è chiaro quali stabilimenti potranno aprire regolarmente.