Ostia spiagge a rischio caos Il Tar decide a maggio sui ricorsi

Il Tar del Lazio ha annunciato che il 12 maggio si terranno le udienze sui ricorsi presentati da alcune aziende contro il bando per le concessioni delle spiagge di Ostia. La decisione arriva dopo che le società coinvolte hanno contestato le modalità di assegnazione adottate lo scorso anno. Nei giorni scorsi, alcune di queste hanno anche organizzato proteste davanti alla sede del municipio, chiedendo un chiarimento sulla procedura.

A Ostia si rischia un nuovo caos lidi. Il Tar del Lazio ha fissato al 12 maggio prossimo le udienze sui ricorsi di diverse società in merito al bando dello scorso anno per l'affidamento di 31 concessioni demaniali marittime. Una data che però - arrivando a stagione estiva iniziata (di solito parte il 1° maggio) - mette in difficoltà il Comune, che si aspettava forse un pronunciamento in tempi più brevi. Così invece si getta un'ombra pesante sulla prossima stagione balneare, che potrebbe iniziare con la spada di Damocle dei ricorsi. I giudici della Quinta sezione ter, con diverse ordinanze di giovedì scorso, hanno disposto «che parte ricorrente provveda a integrare il contraddittorio» e fissa, appunto, «l'udienza pubblica del 12 maggio 2026 per la trattazione del ricorso».