Ospedali in tilt per la malagestione del Covid

Da laverita.info 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine pubblicata dall’«Economist» evidenzia come le strutture ospedaliere siano in difficoltà a causa della gestione della pandemia di Covid-19. Secondo il rapporto, le liste d’attesa si sono allungate notevolmente, generando ritardi nelle prestazioni sanitarie. I dati mostrano che, dopo i mesi di emergenza, le strutture hanno accumulato un arretrato di interventi e visite specialistiche, aggravando la situazione di carenza di personale e risorse.

Un’inchiesta dell’«Economist» rivela: le liste d’attesa infinite derivano dagli strascichi della pandemia. E non è un fenomeno italiano, è lo stesso in 18 Paesi. Avendo trascurato gli altri malati, ora ne paghiamo le conseguenze. Anche con morti evitabili. I numerosi esponenti di sinistra che continuano a insistere sulle condizioni difficili della sanità italiana e che in colpano il governo per le liste di attesa smisurate e tutti i problemi che affliggono i nostri ospedali - problemi che di sicuro esistono e di cui troppi fanno le spese - prima di berciare inutilmente dovrebbero dare una scorsa alla robusta inchiesta pubblicata dall’ Economist sull’ultimo numero ora in edicola.🔗 Leggi su Laverita.info

ospedali in tilt per la malagestione del covid
© Laverita.info - Ospedali in tilt per la malagestione del Covid

Notizie correlate

Malfunzionamenti nella nuova cartella clinica elettronica, la denuncia del Cimo: «Ospedali in tilt, servono interventi immediati»ANCONA – Il nuovo sistema informatico clinico-gestionale introdotto nelle strutture sanitarie delle Marche presenta gravi malfunzionamenti.

La crisi in Medio Oriente manda in tilt il traffico aereo: mai così tanti voli cancellati dai tempi del CovidL’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e i successivi raid incrociati con i Paesi del Golfo Persico hanno portato alla più grande...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Computer in tilt: esami bloccati all'ospedale a Galliate e a Novara; Cassino, via Casilina in tilt per lo scontro fra due pullman: sette feriti, 60enne in codice rosso al San Camillo; Gli studi dei medici di famiglia in Campania rischiano di andare in tilt: la nota del sindacato; Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, inaugurato il progetto di assistenza dedicata per disabilità complesse.

Ospedali Marche in tilt per malfunzionamento della nuova cartella clinica elettronica. Cimo: «Necessario intervento immediato»Ospedali Marche in tilt per malfunzionamento della nuova cartella clinica elettronica. Cimo: «Necessario intervento immediato». Il sindacato dei medici rimarca: «L’efficienza dei sistemi informatici ... corriereadriatico.it

Ospedali. M5S: Strutture in tilt e Lorenzin continua con le favole. Deve risposte concrete a cittadiniCosì Marialucia Lorefice è tornata sulla risposta fornita dal sottosegretario Vito De Filippo la scorsa settimana, ad un interpellanza urgente presentata dal M5S sull'emergenza orario di lavoro. La ... quotidianosanita.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.