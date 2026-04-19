Un’indagine pubblicata dall’«Economist» evidenzia come le strutture ospedaliere siano in difficoltà a causa della gestione della pandemia di Covid-19. Secondo il rapporto, le liste d’attesa si sono allungate notevolmente, generando ritardi nelle prestazioni sanitarie. I dati mostrano che, dopo i mesi di emergenza, le strutture hanno accumulato un arretrato di interventi e visite specialistiche, aggravando la situazione di carenza di personale e risorse.

Un’inchiesta dell’«Economist» rivela: le liste d’attesa infinite derivano dagli strascichi della pandemia. E non è un fenomeno italiano, è lo stesso in 18 Paesi. Avendo trascurato gli altri malati, ora ne paghiamo le conseguenze. Anche con morti evitabili. I numerosi esponenti di sinistra che continuano a insistere sulle condizioni difficili della sanità italiana e che in colpano il governo per le liste di attesa smisurate e tutti i problemi che affliggono i nostri ospedali - problemi che di sicuro esistono e di cui troppi fanno le spese - prima di berciare inutilmente dovrebbero dare una scorsa alla robusta inchiesta pubblicata dall’ Economist sull’ultimo numero ora in edicola.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ospedali in tilt per la malagestione del Covid

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